Понсе: Цель — выиграть со «Спартаком» хотя бы один турнир, а лучше несколько

Аргентинский нападающий «Спартака»рассказал о ближайших целях.

«Любовь к футболу у меня от отца. Это страсть, удовольствие от того, что выходишь на поле. Ты живешь этим, тебе хорошо от этого, ты развлекаешься.

Цель на ближайшее время — прежде всего выиграть по крайней мере один турнир, а лучше несколько. Это будет здорово для моей карьеры и команды. И вторая задача — забивать как можно больше.

Хотел бы всегда выигрывать, потому что, когда проигрываешь, чувствуешь себя плохо, а когда выигрываешь — наоборот.

Это эмоции в раздевалке, ни с чем не сравнимые, ты с товарищами празднуешь победу», — приводит слова Понсе пресс-служба московского клуба. 0