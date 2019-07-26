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    Понсе: Цель — выиграть со «Спартаком» хотя бы один турнир, а лучше несколько

    Спартак РПЛ Футбол России Календарь РПЛ
    Аргентинский нападающий «Спартака» Эсекьель Понсе рассказал о ближайших целях.

    Эсекьель Понсе
    Эсекьель Понсе

    «Любовь к футболу у меня от отца. Это страсть, удовольствие от того, что выходишь на поле. Ты живешь этим, тебе хорошо от этого, ты развлекаешься.

    Цель на ближайшее время — прежде всего выиграть по крайней мере один турнир, а лучше несколько. Это будет здорово для моей карьеры и команды. И вторая задача — забивать как можно больше.

    Хотел бы всегда выигрывать, потому что, когда проигрываешь, чувствуешь себя плохо, а когда выигрываешь — наоборот.

    Это эмоции в раздевалке, ни с чем не сравнимые, ты с товарищами празднуешь победу», — приводит слова Понсе пресс-служба московского клуба. 0

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