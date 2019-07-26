Паршивлюк: Понимали, что у нас нет права на ошибку

Защитник «Динамо»поделился впечатлениями после победы над(2:0) в матче 3-го тура чемпионата России.

«Не знаю, что раньше не получалось. Новые футболисты, новая команда, первые туры. Первый тайм у Туле тоже был хороший, а после перерыва что-то не получилось.

Сегодня была цельная игра. Мы вышли и понимали, что у нас нет права на ошибку. Игра домашняя, при своих болельщиках.

Нужно было реабилитироваться за неудачный матч с "Рубином". Нам это удалось, поэтому такой результат.

Во втором тайме "Динамо" стало немного проваливаться? Наверное, это психология. Хотели сыграть на удержание счета, а "Урал" побежал вперед, поэтому мы чуть занервничали, стали давать неточные передачи.

Главное, что сзади удержали ноль, это придаст уверенности перед следующим матчем», — приводит слова игрока «Спорт-Экспресс». 0