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    Паршивлюк: Понимали, что у нас нет права на ошибку

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    Защитник «Динамо» Сергей Паршивлюк поделился впечатлениями после победы над «Уралом» (2:0) в матче 3-го тура чемпионата России.

    Сергей Паршивлюк
    Сергей Паршивлюк

    «Не знаю, что раньше не получалось. Новые футболисты, новая команда, первые туры. Первый тайм у Туле тоже был хороший, а после перерыва что-то не получилось.

    Сегодня была цельная игра. Мы вышли и понимали, что у нас нет права на ошибку. Игра домашняя, при своих болельщиках.

    Нужно было реабилитироваться за неудачный матч с "Рубином". Нам это удалось, поэтому такой результат.

    Во втором тайме "Динамо" стало немного проваливаться? Наверное, это психология. Хотели сыграть на удержание счета, а "Урал" побежал вперед, поэтому мы чуть занервничали, стали давать неточные передачи.

    Главное, что сзади удержали ноль, это придаст уверенности перед следующим матчем», — приводит слова игрока «Спорт-Экспресс». 0

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