Панченко: Подойдем к дерби со «Спартаком» в боевом настроении

Полузащитник «Динамо»высказал мнение о матче с(2:0) в третьем туре чемпионата России.

Футболист, забивший второй гол, был признан лучшим игроком матча.

«Индивидуальные награды — это всегда приятно, но сегодня эти три очка — это импульс, большой подарок. В хорошем настроении готовимся к дерби.

Отдали все силы и заслуженно победили. Старались забыть поражение от "Рубина", оно было очень болезненное, но у нас хороший коллектив все ребята друг за друга.

Мы вышли с большим желанием победить. Гол? Рамиль (Шейдаев) здорово протащил мяч, рикошетик помог, и мне оставалось попасть в дальний угол, что я и сделал.

Честно говоря, я больше переживаю за другой момент, который я не забил. Подойдем к дерби в боевом настроении. После победы легче настраиваться», — сказал Панченко в эфире телеканала «Матч премьер». 0