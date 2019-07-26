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    Панченко: Подойдем к дерби со «Спартаком» в боевом настроении

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    Полузащитник «Динамо» Кирилл Панченко высказал мнение о матче с «Уралом» (2:0) в третьем туре чемпионата России.

    Кирилл Панченко
    Кирилл Панченко

    Футболист, забивший второй гол, был признан лучшим игроком матча.

    «Индивидуальные награды — это всегда приятно, но сегодня эти три очка — это импульс, большой подарок. В хорошем настроении готовимся к дерби.

    Отдали все силы и заслуженно победили. Старались забыть поражение от "Рубина", оно было очень болезненное, но у нас хороший коллектив все ребята друг за друга.

    Мы вышли с большим желанием победить. Гол? Рамиль (Шейдаев) здорово протащил мяч, рикошетик помог, и мне оставалось попасть в дальний угол, что я и сделал.

    Честно говоря, я больше переживаю за другой момент, который я не забил. Подойдем к дерби в боевом настроении. После победы легче настраиваться», — сказал Панченко в эфире телеканала «Матч премьер». 0

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