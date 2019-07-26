Н’жи усилит атакующий потенциал «Динамо», уверен Орещук

Советник гендиректора «Динамо» по спортивным вопросампрокомментировал переход в столичный клуб нападающего сборной Камеруна

25-летний форвард перешел в «Динамо» из «Марселя» и подписал четырехлетний контракт.

«Н’жи — качественный игрок, который должен усилить атакующий потенциал нашей команды, добавить вариативности и остроты в линию нападения.

При этом наиболее комфортны для него позиции вингера или оттянутого форварда. Надеемся, адаптация пройдёт максимально быстро, сделаем всё зависящее, чтобы Клинтон как можно быстрее нашёл общий футбольный язык с ребятами.

При этом подчеркну, что мы продолжаем активную работу по футболистам, в том числе, способным сыграть классического центрфорварда. Трансферная кампания ещё не закончена», — приводит слова функционера клубная пресс-служба. 0