Бибрас Натхо может вернуться в РПЛ

Как сообщает Sports24 , израильский футболистможет вернуться в чемпионат России. Ему поступило два предложения от команд из высшего дивизиона.

31-летний игрок был уведомлен, что в его услугах заинтересованы самарский клуб «Крылья Советов» и «Ростов».

Футболист также не против снова оказаться в ЦСКА. Главный тренер «армейцев» Виктор Гончаренко положительно высказался по этому поводу, однако решение будет принимать руководство клуба, которое не желает подписывать возрастного футболиста.

Сейчас центральный полузащитник защищает цвета греческого «Олимпиакоса». В прошлом сезоне Натхо сыграл за клуб 34 поединка, забив один мяч и сделав 5 результативных пассов. 0