Хохлов: Тренера поливайте, но команду поддерживайте

Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал победу над «Уралом» (2:0) в матче 3-го тура чемпионата России, а также свист в адрес футболистов после поражения от «Рубина».

«Радостные ощущения. Мы ждали этой победы. Хорошо, что добились ее. Поздравляю болельщиков. Дай бог, чтобы и дальше так было.

Сравнить ощущения после победы над "Томью" в 2008-м? Сравнить не получится. Было давно, стадион другой. Разве что радостные ощущения от той победы и этой. Это единственная схожесть.

Психолога у нас нет в команде. Сегодня просто все правильно на поле делали. В Туле мы неправильно начали играть второй тайм.

Мы не смогли перестроиться, когда свою игру перестроил "Арсенал". Сегодня мы не отходили от плана на протяжении двух таймов, поэтому все и получилось.

Убрали Рауша и Жоаузинью на левом фланге потому, что "Урал" более активно стал играть через правый фланг.

Кроме того, у Кости подзабились ноги к концу матча, а Жо не успевал опускаться в эту зону. Поэтому и решили сделать эти замены.

Баннер я не видел. Но действительно хочется, чтобы болельщики поддерживали команду не только когда она побеждает, но и когда проигрывает. У всех такое бывает.

Культура боления должна выходить на этот уровень. Больше скажу: ребята, тренера поливайте, но команду поддерживайте», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс». 0