Хохлов: Стараемся настраиваться вне зависимости от места соперника в таблице

Главный тренер «Динамо»оценил состояние команды в преддверии матча 3-го тура чемпионата России против

«Настроение после прошлой игры, конечно, соответствующее, но надо двигаться дальше, сохранять положительный настрой.

После игры с "Рубином" я не говорил о недостатке мастерства игроков, я говорил о недостатке мастерства в завершении. Именно в исполнении в решающий момент.

Нжи подписан, но должен еще получить рабочую визу. Поэтому в сегодняшней игре он участие не примет.

На таблицу всегда нужно смотреть и оценивать. Но мы все же стараемся настраиваться вне зависимости от места соперника в таблице», — рассказал Хохлов в эфире «Матч Премьер». 0