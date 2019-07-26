ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Маурицио СарриНа верном пути. Сарри предстоит сделать «Ювентус» лучшей командой Европы
  • 17:40
    • ОКР: МОК разрешил России выступать на Олимпиаде-2020 под своим флагом
  • 18:22
    • Шейдаев сыграет в атаке «Динамо» в матче с «Уралом»
  • 18:08
    • «Краснодар» объявил о подписании Кабелла
  • 17:26
    • Тиль сообщил АЗ о желании перейти в «Спартак»
  • 17:08
    • Рублев пробился в полуфинал турнира в Гамбурге
    Все новости спорта

    Хохлов: Стараемся настраиваться вне зависимости от места соперника в таблице

    Динамо Урал РПЛ Футбол России Календарь РПЛ
    Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов оценил состояние команды в преддверии матча 3-го тура чемпионата России против «Урала».

    Дмитрий Хохлов
    Дмитрий Хохлов

    «Настроение после прошлой игры, конечно, соответствующее, но надо двигаться дальше, сохранять положительный настрой.

    После игры с "Рубином" я не говорил о недостатке мастерства игроков, я говорил о недостатке мастерства в завершении. Именно в исполнении в решающий момент.

    Нжи подписан, но должен еще получить рабочую визу. Поэтому в сегодняшней игре он участие не примет.

    На таблицу всегда нужно смотреть и оценивать. Но мы все же стараемся настраиваться вне зависимости от места соперника в таблице», — рассказал Хохлов в эфире «Матч Премьер». 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Старт дан. В Туле «Арсенал» ушел от поражения, проигрывая «Динамо»
  • 13/07/2019 в 00:52
    •
  • Прогноз
  • «Динамо» — «Урал»
  • 2.20
  • Сегодня в 20:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Отправит ли «Урал» в отставку Хохлова?
  • «Динамо» — «Урал». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
  • Кто выиграет заокеанское мадридское дерби?
  • «Реал» — «Атлетико». Прогноз и ставки
  • 1.61
    •
  • Продолжит ли «Барса» экспериментировать с составом?
  • «Виссел Кобе» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 1.88
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Ромелу Лукаку Футбол Вышедший из моды. Почему Лукаку больше не нарасхват?Бельгийского нападающего хотят видеть только в «Интере» Вчера в 18:550
  • 15:16
    • Тульский «Арсенал» арендовал Ломовицкого
  • 16:14
    • «Спартак» возобновил интерес к Тилю
  • 16:01
    • Американец Дрессел побил мировой рекорд Фелпса
    Уле Гуннар Сульшер Футбол Внутри тура «МЮ»: Погба — душа компании, Сульшер — создатель новой атмосферыМанкунианцы покинули Европу и плодотворно готовятся к сезону, выступая в Международном кубке чемпионов 24/07/2019 в 20:130
  • Экспресс дня

  • Прервет ли московское «Динамо» серию без побед?
  • 3.27
    •
  • 20:40
    • «Вест Хэм» нацелился на защитника из США
  • 20:22
    • Беляев избежал серьезной травмы в матче с «Нефтчи»
  • 20:02
    • Хохлов: Стараемся настраиваться вне зависимости от места соперника в таблице
    Гарет Бейл Футбол Сюрприз от Бейла. Валлиец неожиданно вышел на поле и забил «Арсеналу»«Реал» по пенальти обыграл «канониров» на Международном кубке чемпионов 24/07/2019 в 12:450
  • 15:46
    • Гаттузо может продолжить карьеру в Китае
  • 15:01
    • Глушаков не сыграет с «Рубином»
  • 14:45
    • У Самедова есть предложения из-за рубежа
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • получить
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига нацийКубок Америки-2019Евро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие