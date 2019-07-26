Сборная Черногории назначила нового главного тренера

Новым главным тренером сборнойстал, сообщает пресс-служба черногорской федерации футбола.

Контракт с 61-летним боснийским специалистом подписан до конца 2020 года.

На этом посту он сменил Любоша Тумбаковича, который в июне был уволен из сборной Черногории после того, как отказался принять участие в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против Косово (1:1).

Отметим, что в сезоне-2018/19 Хаджибегич тренировал французский «Ред Стар», с которым вылетел из Лиги 2.

Сборная Черногории в квалификации Евро-2020 выступает в одной группе с командами Англии, Чехии, Косово и Болгарии. В четырех матчах она набрала два очка и пока занимает четвертое место в группе. 0