«Бока Хуниорс» объявила о подписании Де Росси

Аргентинскаяобъявила о подписании контракта с итальянским полузащитником

Ранее сообщалось, что хавбек заключит соглашение с аргентинской командой на сумму 500 тыс. евро.

Де Росси на протяжении всей своей карьеры с 2002 года выступал за «Рому», однако по завершении минувшего сезона он покинул римский клуб.

Де Росси — второй игрок в истории клуба после Франческо Тотти по количеству проведённых матчей. Всего за «Рому» Де Росси принял участие в 459 матчах и забил 43 мяча.

¡Ya está en La Boca! pic.twitter.com/h2G3PPrRBi — Boca Jrs. Oficial (@BocaJrsOficial) July 25, 2019

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