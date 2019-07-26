«Барселона» готова продать Коутиньо, но на определенных условиях

Издание Mundo Deportivo сообщает, что руководствоготова рассмотреть варианты с продажей. При этом минимальная цена составляет 120 млн евро.

Ранее 27-летний атакующий полузащитник перешел за эту же сумму из «Ливерпуля» в «Барселону». Кроме того, «каталонцы» до сих пор должны выплачивать бонусы и на данный момент они отдали 15 млн евро из 40 млн положенных.

Также отмечается, что Коутиньо будет претендовать на зарплату в 14 млн евро в год. Ожидается, что предложения могут поступить от «МЮ», ПСЖ и «Манчестер Сити», поскольку именно эти клубы на данный момент обладают такой возможностью.

За один сезон в «Барсе» Коутиньо сыграл 76 матчей, в которых забил 21 мяч и оформил 11 ассистов. 0