Лухвич: Юран постоянно пихал, кричал, какими-то бандитами угрожал

Бывший защитник сборной Белоруссииназвал самых неудобных форвардов, против которых ему приходилось играть.

«В Европе Индзаги, Сульшер, Клюйверт, который выше меня и вроде бы тягучий, а на самом деле очень резкий. Шевченко, конечно.

В России Веретенников, Ширко, Бесчастных, да почти весь звездный "Спартак" 90-х, который было невозможно поймать. А запомнился больше всех Юран.

Постоянно пихал, кричал, какими-то бандитами угрожал. "Выйдем со стадиона, поколочу! И в Минске тебя найдут, вот увидишь!".

У меня относительно получалось его сдерживать, Юрана это заводило», — приводит слова игрока «Матч ТВ».

На клубном уровне Лухвич выступал за минское «Динамо», КАМАЗ, «Уралан», «Торпедо» и «Дариду» 0