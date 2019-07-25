ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Вирджил ван ДейкСезон мечты. Заслужил ли Ван Дейк «Золотой мяч»?
  • 20:31
    • «Зенит» заинтересован в Наингголане
  • 20:22
    • Сын Хенрика Ларссона может перейти в «Спартак»
  • 18:54
    • «Арсенал» и «Нефтчи» назвали составы на матч Лиги Европы
  • 17:44
    • «Спартак» отказался от трансфера Перейро
  • 17:32
    • «Арсенал» арендовал Себальоса
    Все новости спорта

    Лухвич: Юран постоянно пихал, кричал, какими-то бандитами угрожал

    Сборная России Футбол России
    Бывший защитник сборной Белоруссии Александр Лухвич назвал самых неудобных форвардов, против которых ему приходилось играть.

    Сергей Юран
    Сергей Юран

    «В Европе Индзаги, Сульшер, Клюйверт, который выше меня и вроде бы тягучий, а на самом деле очень резкий. Шевченко, конечно.

    В России Веретенников, Ширко, Бесчастных, да почти весь звездный "Спартак" 90-х, который было невозможно поймать. А запомнился больше всех Юран.

    Постоянно пихал, кричал, какими-то бандитами угрожал. "Выйдем со стадиона, поколочу! И в Минске тебя найдут, вот увидишь!".

    У меня относительно получалось его сдерживать, Юрана это заводило», — приводит слова игрока «Матч ТВ».

    На клубном уровне Лухвич выступал за минское «Динамо», КАМАЗ, «Уралан», «Торпедо» и «Дариду» 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Внутри тура «МЮ»: Погба — душа компании, Сульшер — создатель новой атмосферы
  • Вчера в 20:13
    •
  • Прогноз
  • «Динамо» — «Урал»
  • 2.20
  • Завтра в 20:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Лиепая» удачно сыграть в Швеции?
  • «Норрчепинг» — «Лиепая». Прогноз и ставки
  • 1.55
    •
  • «Пяст» и «Рига» не сыграют результативно
  • «Пяст» — «Рига». Прогноз и ставки
  • 1.74
    •
  • «Люцерн» закончит еврокубковый поход «Клаксвика»
  • «Люцерн» — «КИ Клаксвик». Прогноз и ставки
  • 1.78
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Гарет Бейл Футбол Сюрприз от Бейла. Валлиец неожиданно вышел на поле и забил «Арсеналу»«Реал» по пенальти обыграл «канониров» на Международном кубке чемпионов Вчера в 12:450
  • 18:00
    • Эванс вернулся в «Химки»
  • 17:18
    • Воронин отказался войти в тренерский штаб Хохлова
  • 15:46
    • Форвард «Милана» близок к переходу в «Вулверхэмптон» — СМИ
    Килиан Мбаппе Футбол Что произойдет в европейском футболе в ближайшие три года? 20 прогнозовКлопп покинет «Ливерпуль», «Интер» остановит «Юве», а Мбаппе побьет трансферный рекорд 23/07/2019 в 18:070
  • Экспресс дня

  • Удачно ли дебютирует тульский «Арсенал» на евроарене?
  • 3.79
    •
  • 21:37
    • Лухвич: Юран постоянно пихал, кричал, какими-то бандитами угрожал
  • 21:25
    • «Монако» может приобрести сына Симеоне
  • 21:13
    • Российский тяжелоатлет дисквалифицирован на четыре года
    Пепе Футбол «Драконы» против «быков». Соперник силен, но шансы есть«Краснодару» не повезло с жеребьевкой в Лиге чемпионов 23/07/2019 в 14:190
  • 13:45
    • «Ювентус» отказался продавать защитника в «Зенит»
  • 13:33
    • «РБ Лейпциг» подписал нападающего «Эвертона»
  • 11:30
    • Сборная России потеряла три позиции в рейтинге ФИФА
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • получить
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига нацийКубок Америки-2019Евро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие