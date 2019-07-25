«Арсенал» арендовал Себальоса

Испанский полузащитникпродолжит карьеру в

Как сообщает пресс-служба «канониров», Себальос перешел в «Арсенал» из «Реала» на правах аренды. Соглашение рассчитано на сезон 2019-2020.

В «Арсенале» Себальос будет играть под №8.

«Я знал, что тренер хочет видеть меня в команде, и это было важным моментом для меня. Невероятно горд присоединиться к "Арсеналу" и надеть футболку этого клуба», — сказал Себальос.

22-летний испанец в прошлом сезоне провел за «Реал» 34 матча и забил три мяча при двух голевых передачах. 0