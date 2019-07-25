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    «Партизан» обыграл валлийцев в Лиге Европы

    Лига Европы Календарь Лиги Европы
    Сербский «Партизан» обыграл валлийский «Конна'с Куэй» (1:0) в первом матче 2-го отборочного раунда Лиги Европы.

    «Партизан»
    «Партизан»

    В стартовом составе белградской команды появился бывший хавбек ЦСКА Зоран Тошич.

    Единственный гол на 62-й минуте забил Александар Шчекич .

    «Млада Болеслав» сыграла вничью с «Ордабасы» в первом матче 2-го отборочного раунда Лиги Европы — 1:1.

    В составе казахстанского клуба счет открыл босниец Мизрад Механович. В концовке первого тайма ответный мяч провел россиянин Николай Комличенко.

    В других матчах солигорский «Шахтер» обыграл датский «Эсбьерг» (2:0), немецкий «Айнтрахт» победил эстонскую «Флору» (2:1), а армянский «Алашкерт» уступил румынскому клубу «Стяуа» (3:0). 0

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