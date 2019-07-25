«Партизан» обыграл валлийцев в Лиге Европы

«Партизан»
dai-sport.com
В стартовом составе белградской команды появился бывший хавбек ЦСКА Зоран Тошич.
Единственный гол на 62-й минуте забил Александар Шчекич .
«Млада Болеслав» сыграла вничью с «Ордабасы» в первом матче 2-го отборочного раунда Лиги Европы — 1:1.
В составе казахстанского клуба счет открыл босниец Мизрад Механович. В концовке первого тайма ответный мяч провел россиянин Николай Комличенко.
В других матчах солигорский «Шахтер» обыграл датский «Эсбьерг» (2:0), немецкий «Айнтрахт» победил эстонскую «Флору» (2:1), а армянский «Алашкерт» уступил румынскому клубу «Стяуа» (3:0). 0