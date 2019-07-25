Президент «Норчепинга»: Ларссон может перейти в «Спартак»

Президент «Норчепинга»подтвердил, что нападающийможет перейти в «Спартак».

«Мы ведем переговоры, поэтому не могу давать развернутый комментарий. Посмотрим, чем все закончится.

Повторюсь, не могу говорить о деталях. Но если сделка состоится, то в ближайшем матче Ларссон сыграет вряд ли.

Однако нельзя загадывать далеко наперед. Нужно пройти медобследование, существуют другие вопросы. Самого обследования еще не было. Да и между клубами необходимо утрясти кое-какие вопросы.

Конечно, жалко терять талантливого футболиста. С другой стороны, я считаю, что у нас есть игроки, которые смогут его заменить. Так что из-за этого я не беспокоюсь», — цитирует Ханта Sportbladet.

Ранее сообщалось, что клубы согласовали основные условия сделки: контракт на три года, зарплата — около 1,1 миллиона евро за сезон, сумма сделки с «Норчепингом» — порядка 4 миллионов евро. 0