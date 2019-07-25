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    Сын Хенрика Ларссона может перейти в «Спартак»

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    Форвард шведского «Норчепинга» Йордан Ларссон близок к трансферу в «Спартак», сообщает «Спорт-Экспресс».

    Йордан Ларссон
    Йордан Ларссон

    По информации издания, в ближайшее время футболист пройдет медосмотр для московского клуба и после этого «Спартак» официально объявит о сделке.

    Сумма сделки с «Норчепингом» составит порядка 4 миллионов евро. Красно-белые планирую заключить с игроком контракт на три года, зарплата — около 1,1 миллиона евро за сезон.

    22-летний Ларссон, сын знаменитого экс-нападающего сборной Швеции и «Барселоны» Хенрика Ларссона, способен действовать как на острие, так и на правом фланге атаки.

    Ранее шведские СМИ сообщили, что игрок не попал в заявку своего клуба на ближайший матч из-за грядущего переезда в Россию, это подтвердил и президент «Норчепинга».

    Ларссон выступал за сборные Швеции разных возрастов, сыграл два матча за главную национальную команду страны.

    В нынешнем сезоне он лидирует в споре бомбардиров шведской лиги (11 голов в 16 матчах). 0

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