Сын Хенрика Ларссона может перейти в «Спартак»

Форвард шведского «Норчепинга»близок к трансферу в, сообщает «Спорт-Экспресс»

По информации издания, в ближайшее время футболист пройдет медосмотр для московского клуба и после этого «Спартак» официально объявит о сделке.

Сумма сделки с «Норчепингом» составит порядка 4 миллионов евро. Красно-белые планирую заключить с игроком контракт на три года, зарплата — около 1,1 миллиона евро за сезон.

22-летний Ларссон, сын знаменитого экс-нападающего сборной Швеции и «Барселоны» Хенрика Ларссона, способен действовать как на острие, так и на правом фланге атаки.

Ранее шведские СМИ сообщили, что игрок не попал в заявку своего клуба на ближайший матч из-за грядущего переезда в Россию, это подтвердил и президент «Норчепинга».

Ларссон выступал за сборные Швеции разных возрастов, сыграл два матча за главную национальную команду страны.

В нынешнем сезоне он лидирует в споре бомбардиров шведской лиги (11 голов в 16 матчах). 0