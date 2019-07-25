«Рубин» подписал воспитанника «Локомотива»

Российский полузащитникпродолжит карьеру в казанском

Хавбек подписал долгосрочный контракт и будет выступать за новую команду под номером 70.

«Когда узнал о предложении от "Рубина"? Я был в этот момент в Москве, работал по индивидуальной программе. Сразу согласился, знаю, что это за команда, какие люди здесь играли.

Тем более коллектив хороший, здесь играют мои друзья. Хотя у меня нет проблем с адаптацией. В кипрской "Омонии" соотечественников не было.

Знаю, что в "Рубине" играло много грузин. Например, Леван Силагадзе — сейчас он президент клуба "Рустави", за который я играл последние полсезона. Он много со мной общался, рассказывал о клубе, о городе.

Мой друг Рифат Жемалетдинов тоже только хорошо отзывался о "Рубине", о базе. Я и сам старался следить за российским чемпионатом. В "Рубине" все есть, чтобы расти.

У меня нет определенной позиции, к которой привязан. Могу сыграть в центре поля, по краям, несколько матчей играл нападающего.

В любом случае тренер объяснит, где меня видит, и какие ко мне требования», — цитирует игрока клубная пресс-служба.

Отметим, что Кипиани является воспитанником московского «Локомотива». После ухода из клуба в 2016 году он выступал в составе «Этникоса», «Омонии» и «Эрмиса». 0