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    «Рубин» подписал воспитанника «Локомотива»

    Рубин РПЛ Футбол России Календарь РПЛ
    Российский полузащитник Николай Кипиани продолжит карьеру в казанском «Рубине».

    Николай Кипиани
    Николай Кипиани

    Хавбек подписал долгосрочный контракт и будет выступать за новую команду под номером 70.

    «Когда узнал о предложении от "Рубина"? Я был в этот момент в Москве, работал по индивидуальной программе. Сразу согласился, знаю, что это за команда, какие люди здесь играли.

    Тем более коллектив хороший, здесь играют мои друзья. Хотя у меня нет проблем с адаптацией. В кипрской "Омонии" соотечественников не было.

    Знаю, что в "Рубине" играло много грузин. Например, Леван Силагадзе — сейчас он президент клуба "Рустави", за который я играл последние полсезона. Он много со мной общался, рассказывал о клубе, о городе.

    Мой друг Рифат Жемалетдинов тоже только хорошо отзывался о "Рубине", о базе. Я и сам старался следить за российским чемпионатом. В "Рубине" все есть, чтобы расти.

    У меня нет определенной позиции, к которой привязан. Могу сыграть в центре поля, по краям, несколько матчей играл нападающего.

    В любом случае тренер объяснит, где меня видит, и какие ко мне требования», — цитирует игрока клубная пресс-служба.

    Отметим, что Кипиани является воспитанником московского «Локомотива». После ухода из клуба в 2016 году он выступал в составе «Этникоса», «Омонии» и «Эрмиса». 0

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