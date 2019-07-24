Непомнящий: Сейчас у «Спартака» не так ситуация, чтобы кого-то недооценивать

Известный футбольный тренерподелился мнением по поводу результатов жеребьевки Лиги чемпионов, согласно которойполучил в соперники швейцарский

«Для меня "Тун" — малознакомая команда. Но дело в том, что сейчас неизвестно чего можно ждать от москвичей. Они могут как блеснуть, так и провалиться.

Сейчас потихоньку красно-белые набирают. Видна игровая мысль, появилась скорость и "Спартак" должен проходить.

Сейчас у "Спартака" не так ситуация, чтобы кого-то недооценивать. Игра против "Сочи" показала, что москвичам нельзя смотреть на соперников сверху вниз.

Они тогда еле ноги унесли, и это должно мотивировать. Думаю, что шансы пройти дальше у команды Кононова хорошие», — приводит слова тренера «Еврофутбол». 0