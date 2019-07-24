«Зенит» и Дзюба обсудят продление контракта в зимнее межсезонье

Руководство питерскогонамерено обсудить сусловия нового контракта. По данным ТАСС , переговоры начнутся во время зимнего межсезонья.

По этому поводу высказался генеральный директор клуба Александр Медведев. «Когда идет чемпионат, на переговоры остается мало времени. В паузах он отправляется в сборную. Поэтому, видимо, зимний перерыв будет лучшим временем для переговоров», — заявил топ-менеджер.

В новом сезоне Дзюба участвовал во всех двух стартовых турах РПЛ. Он сумел забить в матче с «Тамбовом», а в противостоянии с клубом «Сочи» футболист отметился результативной передачей.

Напомним, что в составе «сине-бело-голубых» нападающий оказался в 2015 году. 0