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    «Зенит» и Дзюба обсудят продление контракта в зимнее межсезонье

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    Руководство питерского «Зенита» намерено обсудить с Артемом Дзюбой условия нового контракта. По данным ТАСС, переговоры начнутся во время зимнего межсезонья.

    Артем Дзюба
    Артем Дзюба

    По этому поводу высказался генеральный директор клуба Александр Медведев. «Когда идет чемпионат, на переговоры остается мало времени. В паузах он отправляется в сборную. Поэтому, видимо, зимний перерыв будет лучшим временем для переговоров», — заявил топ-менеджер.

    В новом сезоне Дзюба участвовал во всех двух стартовых турах РПЛ. Он сумел забить в матче с «Тамбовом», а в противостоянии с клубом «Сочи» футболист отметился результативной передачей.

    Напомним, что в составе «сине-бело-голубых» нападающий оказался в 2015 году. 0

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