Зырянов: «Спартак» делает ставку на воспитанников, а команда играет непонятно во что

Главный тренер молодежной команды «Зенита»на примереобъяснил, почему ставка на собственных воспитанников не всегда оправдана.

«Есть любимая команда России — московский "Спартак", там выпускают своих воспитанников. Непонятно, во что команда играет. В Лигу чемпионов не попали.

Тренер в Петербурге, который будет делать так же, не доработает до следующего дня. Сергей Богданович поступает мудро. Потому что в розыгрыше реноме Семака. Слушать никого не надо.

Возьмите "Краснодар". Подключают своих воспитанников, но пока только третьи в чемпионате. От молодежного состава до основного идти пару лет.

Нас иногда спрашивает селекционный отдел: назовите игроков, которые могут пополнить основной состав. Я отвечаю: "Ребята, приходите на игры и смотрите".

Я пока называю одного футболиста. Через год это может быть другой игрок. В "Зените-2" та же история была», — заявил в интервью «Фонтанке» Зырянов.

Зырянов выступал за «Зенит» с 2007 по 2017 год и стал в его составе обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА, а также трехкратным чемпионом страны.

В составе национальной команды он — бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года. 0