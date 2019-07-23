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    «Зенит» объявил о трансфере вратаря Васютина

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    Питерский «Зенит» объявил о трансфере голкипера «Сарпсборга» Александра Васютина.

    Александр Васютин
    Александр Васютин

    Соглашение с игроком рассчитано до конца сезона-2022/23, сообщает официальный сайт «Зенита».

    Васютин является воспитанником клуба и дебютировал в официальном матче за молодежный состав сине-бело-голубых в мае 2013-го.

    В августе 2016-го вратарь отправился в финский «Лахти», где провел полтора года на правах аренды, а также был признан лучшим голкипером чемпионата.

    В 2018-м перешел в норвежский «Сарпсборг», где отыграл 37 матчей в чемпионате страны, национальном Кубке и Лиге Европы. 0

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