«Зенит» объявил о трансфере вратаря Васютина

Питерскийобъявил о трансфере голкипера «Сарпсборга»

Соглашение с игроком рассчитано до конца сезона-2022/23, сообщает официальный сайт «Зенита».

Васютин является воспитанником клуба и дебютировал в официальном матче за молодежный состав сине-бело-голубых в мае 2013-го.

В августе 2016-го вратарь отправился в финский «Лахти», где провел полтора года на правах аренды, а также был признан лучшим голкипером чемпионата.

В 2018-м перешел в норвежский «Сарпсборг», где отыграл 37 матчей в чемпионате страны, национальном Кубке и Лиге Европы. 0