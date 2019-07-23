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    Шашков: Выбор «Крыльев» пал на Гацкана из-за громадного опыта

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    Генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков прокомментировал трансфер 35-летнего полузащитника Александра Гацкана.

    Александр Гацкан
    Александр Гацкан

    Самарский клуб объявил о заключении соглашения по схеме «1+1» с экс-хавбеком «Ростова».

    «Нам очень нужен был этот футболист. Наш выбор пал на Гацкана в первую очередь из-за его громадного опыта игре в Премьер-лиге.

    Плюс, это игрок с очень сильным характером. Это тоже немаловажно.

    Быстро ли он согласился? Скажу так — все было легко. Ни с какими проблемами мы не столкнулись.

    Можно ли сказать, что трансферная кампания "Крыльев" закончена? Нет. Трансферы еще будут», — цитирует Шашкова Sport24.ru.

    С 2010 года молдавский футболист выступал за «Ростов», который он покинул по соглашению сторон. На его счету 314 матчей за желто-синих, 24 гола и 26 результативных передач. 0

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