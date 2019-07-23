Сабитов считает «Локомотив» фаворитом в дерби с ЦСКА

Ветеран «Локомотива»высказался о предстоящем матче 3-го тура РПЛ между железнодорожниками и

«Хозяева поля настроятся на этот поединок, ведь противостоять им будет серьезный и принципиальный оппонент. Нас ждет интересная игра.

Также любопытно будет взглянуть на ЦСКА, который не лучшим образом стартовал в сезоне, с трудом обыграл "Оренбург", да и в целом у армейцев много проблем как при обороне, так и в атаке, и вряд ли Гончаренко сумеет решить эти проблемы до дерби.

У "Локомотива" же с составом все стабильно, везде все сбалансировано, проблема только в недонастрое, но его не будет в такой встрече, поэтому красно-зеленые видятся фаворитами.

Нужно учитывать и то, что это все-таки дерби, а в таких матчах может случиться всякое», — сказал Сабитов Rusfootball.

Матч ЦСКА — «Локомотив» состоится 28 июля, начало в 19:00 (мск). 0