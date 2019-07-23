«Зенит» может подписать игрока «Милана»

Агенты защитникаведут переговоры с представителями, сообщает Сalciomercato.

По данным источника, 26-летний уругваец также вызывает интерес у итальянских клубов Серии А. Сам футболист склоняется к переходу в «Торино», однако руководство туринской команды не готово платить 14-15 миллионов евро, которые требует клуб из Милана.

Отмечается, что «россонери» не рассматривают вариант с арендой Лаксальта, так как им нужно обязательно продать кого-либо для соответствия финансовому фэйр-плей.

В сезоне-2018/19 он провел 29 матчей в составе «Милана», где отметился одной результативной передачей. Контракт игрока с миланцами рассчитан до лета 2022 года. 0