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    «Зенит» может подписать игрока «Милана»

    Трансферы Футбол России Зенит Футбол Италии Милан
    Агенты защитника «Милана» Диего Лаксальта ведут переговоры с представителями «Зенита», сообщает Сalciomercato.

    Диего Лаксальт
    Диего Лаксальт

    По данным источника, 26-летний уругваец также вызывает интерес у итальянских клубов Серии А. Сам футболист склоняется к переходу в «Торино», однако руководство туринской команды не готово платить 14-15 миллионов евро, которые требует клуб из Милана.

    Отмечается, что «россонери» не рассматривают вариант с арендой Лаксальта, так как им нужно обязательно продать кого-либо для соответствия финансовому фэйр-плей.

    В сезоне-2018/19 он провел 29 матчей в составе «Милана», где отметился одной результативной передачей. Контракт игрока с миланцами рассчитан до лета 2022 года. 0

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