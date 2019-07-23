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    Гризманн считает свой дебют за «Барселону» «смазанным»

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    Новичок «Барселоны» Антуан Гризманн прокомментировал свой дебют в составе каталонцев в товарищеском матче с «Челси».

    Антуан Гризманн
    Антуан Гризманн

    «Голоден до игры, продолжаю учиться. Я нормально вписался в позицию центрального нападающего, я могу играть на любой позиции впереди. Неважно где. Предпочитаю быть на поле, а не на скамейке.

    Мне нужно учиться двигаться, чтобы помогать партнерам. Пытаюсь прогрессировать. Дебют — это нечто особенное, но из-за поражения он получился смазанным. Лучшее впереди.

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    • Месси и Луис Суарес? Сегодня их не было, нужно искать решения. Я здесь для команды и готов усердно работать», — приводит слова Гризманна Marca. 0

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