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    Ракитич рассмотрит предложения, но хотел бы остаться в «Барселоне»

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    Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич поделился планами на будущее.

    Иван Ракитич
    Иван Ракитич

    «Я привык видеть свое имя в СМИ каждый год. С тех пор, как я перешел в "Барселону", всегда было одно и то же.

    Я разговаривал с руководством "Барселоны" и с Вальверде, и хочу остаться здесь, план клуба такой же. Но я открыт для всего.

    Я понимаю, что таков футбол, поэтому горжусь, когда другие клубы интересуются мной. Это значит, что я хорошо выполняю свою работу», — приводит слова Ракитича AS.

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