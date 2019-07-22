Ракитич рассмотрит предложения, но хотел бы остаться в «Барселоне»

Полузащитник «Барселоны»поделился планами на будущее.

«Я привык видеть свое имя в СМИ каждый год. С тех пор, как я перешел в "Барселону", всегда было одно и то же.

Я разговаривал с руководством "Барселоны" и с Вальверде, и хочу остаться здесь, план клуба такой же. Но я открыт для всего.

Я понимаю, что таков футбол, поэтому горжусь, когда другие клубы интересуются мной. Это значит, что я хорошо выполняю свою работу», — приводит слова Ракитича AS.

В минувшем сезоне 31-летний Ракитич провел 34 матча в чемпионате Испании, в которых забил три гола и отдал пять результативных передач. 0