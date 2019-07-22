«Реал» — третий в списке самых дорогих спортивных клубов мира

Журнал Fobes на своем официальном сайте представил рейтинг 50 самых дорогих спортивных клубов мира.

Первое место в списке занял клуб НФЛ «Даллас», стоимость которого оценивается в 5 миллиардов долларов.

В тройку также вошли бейсбольный клуб «Нью-Йорк Янкиз» (4,6 млрд) и мадридский «Реал» (4,24 млрд). Вслед за ним расположились футбольная «Барселона» (4,02 млрд) и баскетбольный клуб «Нью-Йорк Никс» (4 млрд).

Десятка рейтинга выглядит так:

1. «Даллас Ковбойз» (американский футбол) — 5 миллиардов долларов,

2. «Нью-Йорк Янкиз» (бейсбол) — 4,6 миллиарда,

3. «Реал» (футбол) — 4,24 миллиарда,

4. «Барселона» (футбол) — 4,02 миллиарда,

5. «Нью-Йорк Никс» (баскетбол) — 4 миллиарда,

6. «Манчестер Юнайтед» (футбол) — 3,81 миллиарда,

7. «Нью-Ингленд Пэтриотс» (американский футбол) — 3,8 миллиарда,

8. «Лос-Анджелес Лейкерс» (баскетбол) — 3,7 миллиарда,

9. «Голден Стэйт Уорриорз» (баскетбол) — 3,5 миллиарда,

10. «Нью-Йорк Джайентс» (американский футбол) — 3,3 миллиарда,

10. «Лос-Анджелес Доджерс» (бейсбол) — 3,3 миллиарда. 0