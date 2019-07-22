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    Бердыев и Каррера — претенденты на пост главного тренера «Динамо»

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    Руководство московского «Динамо» недовольно результатами команды на старте нового сезона РПЛ.

    Курбан Бердыев
    Курбан Бердыев

    Как сообщает «Чемпионат», руководство клуба вызвало главного тренера Дмитрия Хохлова на «профилактическую» беседу, целью которой будет разобраться в происходящем. При этом в настоящий момент вариант с отставкой специалиста не рассматривается. Также встреча не повлияет на трансферную политику клуба.

    Тем не менее, несмотря на отсутствие намерения уволить Хохлова, у тренера уже имеются потенциальные преемники, в числе которых фигурируют бывший наставник «Рубина» Курбан Бердыев и экс-рулевой «Спартака» Массимо Каррера. Оба специалиста сейчас пребывают без клубов.

    «Динамо» после двух стартовых туров занимает 12-е место в турнирной таблице Премьер-лиги, набрав одно очко. 0

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