Бердыев и Каррера — претенденты на пост главного тренера «Динамо»

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Курбан Бердыев ФК «Рубин» LIVE ТВ-трансляции спорта Играть!

Как сообщает «Чемпионат», руководство клуба вызвало главного тренера Дмитрия Хохлова на «профилактическую» беседу, целью которой будет разобраться в происходящем. При этом в настоящий момент вариант с отставкой специалиста не рассматривается. Также встреча не повлияет на трансферную политику клуба.

Тем не менее, несмотря на отсутствие намерения уволить Хохлова, у тренера уже имеются потенциальные преемники, в числе которых фигурируют бывший наставник «Рубина» Курбан Бердыев и экс-рулевой «Спартака» Массимо Каррера. Оба специалиста сейчас пребывают без клубов.

«Динамо» после двух стартовых туров занимает 12-е место в турнирной таблице Премьер-лиги, набрав одно очко. 0