«Урал» — «Ахмат»: счет матча 3:0, обзор голов

Футболисты «Урала»
«Урал»
Первый гол записан на Владимира Ильина. Футболист сумел отличиться во время стандарта. Эль-Кабир навесил с правого фланга и после скидки товарища по команде Ильин первым оказался на мяче, расстреляв вратаря соперников с убойной позиции. Мяч был засчитан в добавленное к первому тайму время.
Второй гол забил сам Эль-Кабир. «Урал» вышел в контратаку и после первого удара по воротам голкипер «Ахмата» отбил мяч, однако первым на добивании оказался марокканец. Он отличился на 58 минуте.
На 78 минуте Бавин забил третий мяч своей команды. Ассистентом выступил Меркулов, который сделал элегантный заброс в штрафную в стиле «Барселоны».
В третьем туре «шмели» поедут в Москву, чтобы встретиться с «Динамо».
РПЛ, 2 тур
«Урал» — «Ахмат»
Голы: Ильин, 45+2 (1:0). Эль-Кабир, 58 (2:0). Бавин 78 (3:0)«Урал»: Годзюр, Кулаков, Меркулов, Ароян, Егорычев (Погребняк, 85), Емельянов, Бумаль, Аугустыняк, Эль-Кабир (Димитров, 89), Панюков (Бавин, 76), Ильин«Ахмат»: Городов, Уциев, Нижич, Семенов, Харин, Шиманьски (Роши, 61), Исмаэл, Швец, Бериша (Михаляк, 79), Иванов, Мбенг (Понсе, 75)Предупреждения: Бумаль (19), Шиманьски (56)