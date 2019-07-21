«Урал» — «Ахмат»: счет матча 3:0, обзор голов

Футбольный клубвыиграл во втором туре чемпионата России усо счетом 3:0. Это уже вторая победа коллектива кряду.

Первый гол записан на Владимира Ильина. Футболист сумел отличиться во время стандарта. Эль-Кабир навесил с правого фланга и после скидки товарища по команде Ильин первым оказался на мяче, расстреляв вратаря соперников с убойной позиции. Мяч был засчитан в добавленное к первому тайму время.

Второй гол забил сам Эль-Кабир. «Урал» вышел в контратаку и после первого удара по воротам голкипер «Ахмата» отбил мяч, однако первым на добивании оказался марокканец. Он отличился на 58 минуте.

На 78 минуте Бавин забил третий мяч своей команды. Ассистентом выступил Меркулов, который сделал элегантный заброс в штрафную в стиле «Барселоны».

В третьем туре «шмели» поедут в Москву, чтобы встретиться с «Динамо».