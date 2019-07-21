Глушаков не попал в заявку «Ахмата» на матч с «Уралом»

Денис Глушаков
globallookpress.com
Встреча пройдет в Екатеринбурге и начнется в 14:00 по московскому времени.
«Урал»: Годзюр, Ароян, Меркулов, Кулаков, Емельянов, Аугустыняк, Егорычев, Бумаль, Эль-Кабир, Ильин, Панюков.
Запасные: Баклов, Поляков, Магомадов, Фидлер, Щербаков, Димитров, Бавин, Погребняк, Юсупов.
«Ахмат»: Городов, Семенов, Нижич, Уциев, Харин, Исмаэл, Бериша, Шиманьски, Швец, Иванов, Мбенге.
Запасные: Мелихов, Гудиев, Мусалов, Кадыров, Гащенков, Михаляк, Роши, Садулаев, Понсе, Митришев.