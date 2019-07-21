Глушаков не попал в заявку «Ахмата» на матч с «Уралом»

Стали известны составы «Урала» и «Ахмата» на матч второго тура российской Премьер-лиги.

Встреча пройдет в Екатеринбурге и начнется в 14:00 по московскому времени.

«Урал»: Годзюр, Ароян, Меркулов, Кулаков, Емельянов, Аугустыняк, Егорычев, Бумаль, Эль-Кабир, Ильин, Панюков.

Запасные: Баклов, Поляков, Магомадов, Фидлер, Щербаков, Димитров, Бавин, Погребняк, Юсупов.

«Ахмат»: Городов, Семенов, Нижич, Уциев, Харин, Исмаэл, Бериша, Шиманьски, Швец, Иванов, Мбенге.

Запасные: Мелихов, Гудиев, Мусалов, Кадыров, Гащенков, Михаляк, Роши, Садулаев, Понсе, Митришев.

С прогнозом на этот матч можно ознакомиться здесь. 0