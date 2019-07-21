Шаронов: Конспекты Бердыева? У меня своя философия

Главный тренер «Рубина»поделился впечатлениями после матча с(1:0).

«Старались играть, несмотря на удаление. Не все получалось.

Сделал определенные поправки. Игроки выполнили то, что мы хотели. Понятно, что хочется большего. И могли лучше. Но на данный момент...

Приятно видеть атакующий "Рубин". Конечно рады слышать такое. Приятнее игрокам. Ведь они реализовывали задумки.

Мы готовимся к каждой игре. Наша задача — наша философия. Кварацхелия? На данный момент, есть игроки, которые лучше выходят на замену.

Что касается разговоров, что тренирую на конспектах Бердыева — основываюсь на своей философии», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс». 0