Рахимов: Гол в раздевалку сломал нашу игру

Главный тренер «Ахмата»оценил игру команды в матче второго тура премьер-лиги с(0:3).

«Первый тайм у нас почти весь получался: и комбинировали неплохо, и создавали моменты опасные — 100-процентный моменты были у Швеца после углового и у Харина при выходе один на один.

Забей эти мячи, игра складывалась бы по-другому. Мы бы пробовали играть в контратаку, а "Уралу" пришлось бы раскрываться. И тот гол, который мы привезли в раздевалку, сломал нашу игру», — цитирует Рахимова пресс-служба «Урала».

Напомним, «Урал» открыл счет на второй добавленной к первому тайму минуте благодаря голу форварда Владимира Ильина.

Во втором тайме у хозяев отличились полузащитники Отман Эль-Кабир и полузащитник Юрий Бавин. 0