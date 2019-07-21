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    Попов: VAR бы очень помог в матче со «Спартаком»

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    Полузащитник «Ростова» Ивелин Попов после ничейного результата в матче второго тура чемпионата России со «Спартаком» (2:2) прокомментировал работу главного арбитра встречи Кирилла Левникова.

    Ивелин Попов
    Ивелин Попов

    «В первом тайме мы должны были забивать два-три гола. Итоговый счет мог быть 2:1 или даже 3:1 в нашу пользу.

    Однако во втором тайме пропустили со стандарта. В конце мы додавили соперника, но счет мог быть и побольше.

    О судьях будут говорить руководство и тренеры. Но нам на поле хорошо видно, что были моменты, которые можно было трактовать нашу пользу.

    Думаю, что VAR помог бы. Это хорошая штука, которая нужна всегда.

    После "Оренбурга" настраивались на победу. Думаю, что мы ее заслуживали, но ничья, добытая в концовке — тоже хорошо.

    Мы сами перед собой ставим высокие цели, у нас хорошая команда. Мастерство есть, по итогам сезона нужно быть еврокубках», — сказал Попов в интервью с пресс-службой «Ростова». 0

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