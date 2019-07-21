ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эден Азар и Лука МодричХьюстон, у «Реала» проблемы. Мадридцев ждет тяжелый сезон
  • 13:04
    • Глушаков не попал в заявку «Ахмата» на матч с «Уралом»
  • 10:47
    • РПЛ сделала заявление после инцидента с болельщиками «Спартака» в Ростове
  • 09:17
    • Зидан заявил о скором уходе Бейла
  • 09:02
    • Де Хеа станет самым высокооплачиваемым голкипером мира
  • 08:43
    • Пакьяо вновь стал чемпионом мира
    Все новости спорта

    Фелипе Луис покидает «Атлетико» свободным агентом

    Примера Футбол Испании Атлетико Календарь Примеры
    Руководство мадридского «Атлетико» не стало продлевать контракт с Фелипе Луисом. Футболист покинет клуб свободным агентом, сообщает официальный сайт «матрасников».

    Фелипе Луис
    Фелипе Луис

    По поводу этого в «Атлетико» устроили проводы 33-летнего защитника. Сам игрок выразил слова благодарности за проведенное время в клубе.

    «Для меня было честью являться частью лучшего периода в истории этого клуба. Я хочу поблагодарить всех. За эти годы мы наслаждались великолепными моментами. Сегодня счастливый день, потому что я отдал всего себя этому клубу. Я вернусь в будущем, а это лишь прощание в качестве игрока», — пишет сайт «Атлетико».

    Напомним, что в составе «полосатых» Луис провел 4 года. В активе бразильца 333 сыгранных матча и 7 трофеев.

    0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Что посеешь, то и пожнешь. Неймар сам усложнил свое возвращение в «Барсу»
  • 17/07/2019 в 20:11
    •
  • Прогноз
  • «Локомотив» — «Тамбов»
  • 1.80
  • Сегодня в 16:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Ждет ли «Локомотив» вторая осечка на старте сезона?
  • «Локомотив» — «Тамбов». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • Сможет ли «Рубин» еще раз набрать очки в Москве?
  • «Динамо» — «Рубин». Прогноз и ставки
  • 1.97
    •
  • Продолжит ли «Зенит» побеждать в новом сезоне?
  • «Сочи» — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 1.77
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    ЦСКА Футбол Чудо от Акинфеева. Армейцы открыли домашний сезон победойПобеда ЦСКА над «Оренбургом» — в нашем обзоре прессы 01:140
  • 15:50
    • Фелипе Луис покидает «Атлетико» свободным агентом
  • 15:04
    • «Реалу» интересен Дзаньоло
  • 08:10
    • «Бавария» обыграла «Реал» в матче МКЧ
    Тонни де Вильена Футбол Характер есть, но где игра? «Краснодар» с трудом победил в УфеГостевая победа «Краснодара» — в нашем обзоре СМИ Вчера в 23:410
  • Экспресс дня

  • «Локомотив» выиграет у чемпиона ФНЛ
  • 4.05
    •
  • 12:52
    • Гацкан выходил на игру со «Спартаком» с мыслью о голе
  • 10:32
    • Канте покинул предсезонные сборы «Челси»
  • 08:50
    • Уайт победил Риваса и стал временным чемпионом мира по версии WBC
    Георгий Джикия Футбол РПЛ. Победы «Краснодара» и ЦСКА, «Спартак» потерял очки в РостовеОбзор матчей второго тура чемпионата России 00:000
  • 23:32
    • «Спартак» упустил победу над «Ростовом»
  • 00:45
    • Агент: Удачи Гацкану в «Крыльях Советов»
  • 00:29
    • Карпин: Должны были выигрывать
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • получить
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига нацийКубок Америки-2019Евро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие