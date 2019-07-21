Фелипе Луис покидает «Атлетико» свободным агентом

Руководство мадридскогоне стало продлевать контракт с. Футболист покинет клуб свободным агентом, сообщает официальный сайт «матрасников».

По поводу этого в «Атлетико» устроили проводы 33-летнего защитника. Сам игрок выразил слова благодарности за проведенное время в клубе.

«Для меня было честью являться частью лучшего периода в истории этого клуба. Я хочу поблагодарить всех. За эти годы мы наслаждались великолепными моментами. Сегодня счастливый день, потому что я отдал всего себя этому клубу. Я вернусь в будущем, а это лишь прощание в качестве игрока», — пишет сайт «Атлетико».

Напомним, что в составе «полосатых» Луис провел 4 года. В активе бразильца 333 сыгранных матча и 7 трофеев.

🔴⚪🔴 | #GraciasFilipe

👕🖊¡Detallazo! Jugadores de la plantilla e integrantes del cuerpo técnico le hicieron entrega a @filipeluis de una camiseta firmada por todos sus compañeros. 😊#AúpaAtleti pic.twitter.com/E75YLMStgJ — Atlético de Madrid (@Atleti) 21 июля 2019 г.

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