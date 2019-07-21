Хохлов: Это не невезение, это наше мастерство

Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов поделился впечатлениями после поражения от «Рубина» (0:1) в матче второго тура чемпионата России.

Казанцы играли в меньшинстве с 36-й минуты встречи.

«Сразу хочу извиниться перед болельщиками. Это недопустимо.

Это не невезение, это мастерство. Сколько бы моментов ни создавали, мы их не реализуем.

Это уровень мастерства. Ничего не меняется. Решать исход игры надо было еще в первом тайме.

Если выход один на один Кардозу не реализует, если Юсупов не реализует момент с семи метров — что это, как объяснить?

Грулев слабо провел первый тайм. Поэтому заменили. Паршивлюк сам попросил замену — только набирает кондиции. Панченко был нужен, чтобы держать мяч в большинстве.

Как оценю игру Каборе? Достаточно хорошо. Ждем нападающего», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс». 0