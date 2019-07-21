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    Хохлов: Разобрали игру с «Арсеналом» и знаем свои ошибки

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    Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов поделился ожиданиями от матча второго тура чемпионата России с «Рубином».

    Дмитрий Хохлов
    Дмитрий Хохлов

    «Готовность у Каборе и Паршивлюка неидеальна. Шарль не прошел предсезонные сборы с "Динамо", Сергей работал с нами не все время.

    Через игры будем оценивать готовность игроков. Это не вынужденные меры. По-другому никак нельзя. Они оба участвовали в тренировках, могут играть в старте.

    Разобрали игру с "Арсеналом" и знаем ошибки. Главная причина — проседала опорная зона, которая потянула все остальное. Обсудили это на тактических занятиях», — сказал Хохлов в эфире телеканала «Матч Премьер». 0

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