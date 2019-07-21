Зидан заявил о скором уходе Бейла

Главный тренер мадридского «Реала»подтвердил, что вингердолжен покинуть команду.

«Мы надеемся, что Бейл скоро уйдет, это будет лучше для всех. Работаем над его трансфером в новую команду.

Не имею ничего против Гарета, но приходит время, когда что-то нужно менять. Я должен принимать решения, мы должны меняться.

Трансфер — это решение тренера, а также игрока, который знает ситуацию. Ситуация изменится, я не знаю, через 24 или 48 часов, но она изменится, и это хорошо для всех», — приводит слова Зидана Goal.com.

Бейл перешел в мадридский клуб в 2013 году за 100 миллионов евро, став самым дорогим футболистом мира на тот момент. 0