ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Спартак» — «Ростов»Проклятие «бывших». «Спартак» улучшил игру, но ухудшил результат
  • 09:02
    • Де Хеа станет самым высокооплачиваемым голкипером мира
  • 08:43
    • Пакьяо вновь стал чемпионом мира
  • 08:31
    • Олейник проиграл нокаутом Харрису за 12 секунд
  • 08:22
    • Дубль Нкетиа позволил «Арсеналу» разгромить «Фиорентину»
  • 08:10
    • «Бавария» обыграла «Реал» в матче МКЧ
    Все новости спорта

    Зидан заявил о скором уходе Бейла

    Реал Мадрид Примера Футбол Испании Календарь Примеры
    Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан подтвердил, что вингер Гарет Бейл должен покинуть команду.

    Гарет Бейл
    Гарет Бейл

    «Мы надеемся, что Бейл скоро уйдет, это будет лучше для всех. Работаем над его трансфером в новую команду.

    Не имею ничего против Гарета, но приходит время, когда что-то нужно менять. Я должен принимать решения, мы должны меняться.

    Трансфер — это решение тренера, а также игрока, который знает ситуацию. Ситуация изменится, я не знаю, через 24 или 48 часов, но она изменится, и это хорошо для всех», — приводит слова Зидана Goal.com.

  • Перес уговорил Зидана не продавать Бэйла
  • Читайте по теме

    • Бейл перешел в мадридский клуб в 2013 году за 100 миллионов евро, став самым дорогим футболистом мира на тот момент. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Новые «галактикос». Аньелли строит звездный «Ювентус»
  • 18/07/2019 в 18:07
    •
  • Прогноз
  • «Локомотив» — «Тамбов»
  • 1.80
  • Сегодня в 16:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Удастся ли «Уралу» продлить победную серию?
  • «Урал» — «Ахмат». Прогноз и ставки
  • 1.84
    •
  • «Ювентус» и «Тоттенхэм» сыграют результативно
  • «Ювентус» — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки
  • 1.83
    •
  • Ждет ли «Локомотив» вторая осечка на старте сезона?
  • «Локомотив» — «Тамбов». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Тонни де Вильена Футбол Характер есть, но где игра? «Краснодар» с трудом победил в УфеГостевая победа «Краснодара» — в нашем обзоре СМИ Вчера в 23:410
  • 00:29
    • Карпин: Должны были выигрывать
  • 00:13
    • Кононов: Расстроены, что пропустили в конце
  • 23:44
    • «Наполи» поборется за форварда «Лиона»
    Георгий Джикия Футбол РПЛ. Победы «Краснодара» и ЦСКА, «Спартак» потерял очки в РостовеОбзор матчей второго тура чемпионата России 00:000
  • Экспресс дня

  • Одержит ли ЦСКА первую победу в РПЛ-2019/20?
  • 2.97
    •
  • 09:17
    • Зидан заявил о скором уходе Бейла
  • 08:50
    • Уайт победил Риваса и стал временным чемпионом мира по версии WBC
  • 00:57
    • Михалик вернулся в Украину
    Багдад Бунеджа Футбол Сенегал — Алжир. Пять выводов после финала Кубка АфрикиАлжир во второй раз в истории выиграл главный турнир континента Вчера в 18:070
  • 23:18
    • Испания и Португалия вышли в полуфинал юношеского чемпионата Европы
  • 21:01
    • ЦСКА добыл первую победу в новом сезоне РПЛ
  • 20:48
    • Абидаль: У «Барселоны» не было предварительного соглашения с Гризманном
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • получить
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига нацийКубок Америки-2019Евро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие