Влашич: Акинфеев вытащил, благодаря этому мы победили

Полузащитник ЦСКАпосле матча с(2:1) поделился мнением о голе

Первый мяч хорват записал на свой счет.

«Мы забили первыми два гола. В таком случае, когда пропускаешь один гол, начинаешь переживать. Нужно было удержать преимущество.

А потом был навес в сторону наших ворот. Акинфеев вытащил. Благодаря этому мы победили. В первом же матче мы проиграли, поэтому было важно психологически победить "Оренбург"

Гол Сигурдссона с передачи Чалова — это было очень красиво. Как раз отрабатывали подобное на тренировках. Гончаренко просил играть в одно касание», — приводит слова игрока «Спорт-Экспресс». 0