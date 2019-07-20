Влашич: Акинфеев вытащил, благодаря этому мы победили

Никола Влашич
globallookpress.com
Первый мяч хорват записал на свой счет.
«Мы забили первыми два гола. В таком случае, когда пропускаешь один гол, начинаешь переживать. Нужно было удержать преимущество.
А потом был навес в сторону наших ворот. Акинфеев вытащил. Благодаря этому мы победили. В первом же матче мы проиграли, поэтому было важно психологически победить "Оренбург"
Гол Сигурдссона с передачи Чалова — это было очень красиво. Как раз отрабатывали подобное на тренировках. Гончаренко просил играть в одно касание», — приводит слова игрока «Спорт-Экспресс». 0