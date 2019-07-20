Сигурдссон: Я, Влашич и Чалов продемонстрировали высокий класс

Полузащитник ЦСКАподелился впечатлениями после победы в матче 2-го тура чемпионата России над(2:1).

«Мы с Влашичем сегодня постоянно менялись флангами. Сегодня это очень хорошо сработало. Соперник за нами не успевал.

Оренбуржцы не понимали, что делать и как нам противостоять. Поэтому мы будем это развивать и внедрять в дальнейшем.

Гол? Сегодня это можно охарактеризовать одним словом — хорошее качество. Я, Влашич и Чалов продемонстрировали высокий класс.

Обычно многие команды отступают и играют против нас глубоко в обороне. Сегодня мы тоже не испытывали большого прессинга.

Игорь (Акинфеев) продемонстрировал в конце великолепную реакцию и спас нас в одном из эпизодов. А в целом у соперника сегодня не было шансов. Мы контролировали матч от начала и до конца.

Сколько бы забил на тренировках таких мячей из десяти? Хороший вопрос. Я бы сказал девять из десяти», — приводит слова игрока «Спорт-Экспресс». 0