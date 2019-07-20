Сарри хочет использовать Роналду на фланге

Главный тренерзаявил, что хочет использоватьна левом фланге нападения.

«Криштиану Роналду выиграл все на индивидуальном и командном уровнях, когда играл слева в атаке. Наше первоначальное намерение состоит в том, чтобы он играл на этой позиции», — приводит слова Сарри Football Italia.

«Но, учитывая его качества, не будет проблемой сместить его на десять метров в центр», — добавил итальянский специалист.

Напомним, Роналду выступает за «Ювентус» с 2018 года. В прошлом сезоне португалец выиграл с туринцами чемпионат Италии и Суперкубок страны. 0