«Ростов» — «Спартак»: составы, прогноз, коэффициенты, онлайн

Стали известны стартовые составына матч второго тура российской Премьер-лиги.

Понсе начнет игру в старте ФК «Спартак» 1000 Фрибет для всех Забрать!

«Ростов»: Сергей Песьяков, Алексей Козлов, Рагнар Сигурдссон, Дмитрий Чистяков, Евгений Чернов, Матиас Норманн, Хорен Байрамян, Роман Еременко, Ивелин Попов, Алексей Ионов, Эльдор Шомуродов.

«Спартак»: Александр Максименко, Андрей Ещенко, Самуэль Жиго, Георгий Джикия, Айртон Лукас, Лукас Фернандо, Роман Зобнин, Аяз Гулиев, Зелимхан Бакаев, Эсекьель Понсе, Луис Адриано.

Начало встречи — в 21:30 мск.

На победу «Спартака» в этом матче букмекеры дают коэффициент 3.15, на ничью — 3.05, а на победу «Ростова» — 2.55.

Прогноз экспертов LiveSport.Ru на матч — здесь. Следить за ходом противостояния можно тут. 0