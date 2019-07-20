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    «Ростов» — «Спартак»: Понсе и Еременко — в старте

    «Ростов» — «Спартак»: составы, прогноз, коэффициенты, онлайн

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    Стали известны стартовые составы «Ростова» и «Спартака» на матч второго тура российской Премьер-лиги.

    Понсе начнет игру в старте
    Понсе начнет игру в старте

    «Ростов»: Сергей Песьяков, Алексей Козлов, Рагнар Сигурдссон, Дмитрий Чистяков, Евгений Чернов, Матиас Норманн, Хорен Байрамян, Роман Еременко, Ивелин Попов, Алексей Ионов, Эльдор Шомуродов.

    «Спартак»: Александр Максименко, Андрей Ещенко, Самуэль Жиго, Георгий Джикия, Айртон Лукас, Лукас Фернандо, Роман Зобнин, Аяз Гулиев, Зелимхан Бакаев, Эсекьель Понсе, Луис Адриано.

    Начало встречи — в 21:30 мск.

    На победу «Спартака» в этом матче букмекеры дают коэффициент 3.15, на ничью — 3.05, а на победу «Ростова» — 2.55.

    Прогноз экспертов LiveSport.Ru на матч — здесь. Следить за ходом противостояния можно тут. 0

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