ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Багдад БунеджаСенегал — Алжир. Пять выводов после финала Кубка Африки
  • 19:57
    • «Тоттенхэм» предложил Эриксена «Атлетико»
  • 18:27
    • Тульский «Арсенал» удержал победу над «Крыльями Советов»
  • 18:09
    • Чалов сыграет в атаке ЦСКА против «Оренбурга»
  • 17:24
    • «Вулверхэмптон» по пенальти обыграл «Ман Сити» в финале Asia Trophy
  • 15:59
    • «Краснодар» одержал волевую победу в Уфе
    Все новости спорта

    «Монако» с Головиным обыграл «Валенсию»

    «Монако» — «Валенсия»: счет матча 1:0, обзор гола

    Товарищеские матчи Монако Лига 1 Футбол Франции Валенсия Примера Футбол Испании Календарь Лиги 1
    «Монако» одержал победу над «Валенсией» (1:0) в товарищеском матче в Швейцарии.

  • 1000
  • Фрибет для всехЗабрать!

    Единственный гол на 38-й минуте забил нападающий Лайл Фостер.

    Российский полузащитник монегасков Александр Головин провел на поле 87 минут.

    Товарищеский матч
    «Монако» (Франция) — «Валенсия» (Испания) — 1:0 (1:0)
    Гол: Фостер, 38«Монако»: Лекомт, Глик (Балло-Туре, 65), Сидибе (Фабрегас, 72), Жемерсон (Силва, 87), Рони Лопеш (Мартинш, 65), Боскилиа (Шадли, 65), Пеле (Налду, 65), Аолу (Силла, 72), Головин (Массенго, 87), Жил Диаш (Панзо, 65), Фостер (Траоре, 72)«Валенсия»: Доменеч (Риверо, 46), Гарай (Габриэл Паулиста, 46), Диакаби (Хосе Гайя, 46), Сальва Руис (Родриго, 46), Паску (Собрино, 46), Ли Кан Ин (Парехо, 46), Коклен (Кондогбья, 46), Коиндреди (Фран Наварро, 46), Гамейро (Пиччини, 46), Гонсалу Гедеш (Хименес Гарсия, 46), Вальехо (Хасон, 46)
    0
  • Доставка в:
  • По теме
  • Трансфер Мирзова не решит проблем «Спартака», но для Карпина это потеря
  • Вчера в 19:18
    •
  • Прогноз
  • «Ростов» — «Спартак»
  • 1.60
  • Сегодня в 21:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Проводит ли «Ростов» Гацкана победой над «Спартаком»?
  • «Ростов» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 1.60
    •
  • Сможет ли «Гвадалахара» добиться положительного результата?
  • «Бенфика» — «Гвадалахара Чивас». Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
  • «Арсенал» и «Фиорентина» сыграют в результативный футбол?
  • «Арсенал» — «Фиорентина». Прогноз и ставки
  • 1.68
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Маттейс де Лигт Футбол Идеальная пара. Походит ли де Лигт «Ювентусу»?Защитник официально перешел из «Аякса» в «старую синьору» за 67,5 миллиона фунтов стерлингов Вчера в 15:560
  • 17:10
    • «Манчестер Юнайтед» обыграл «Интер»
  • 15:06
    • Российские синхронистки выиграли еще одно золото на чемпионате мира
  • 14:45
    • Сарри хочет использовать Роналду на фланге
    Месут Озил Футбол Вымирающий вид. Пример Озила подтверждает, что плеймейкеры устарелиРассуждаем о кризисе креативных атакующих полузащитников в европейских чемпионатах 18/07/2019 в 20:410
  • Экспресс дня

  • Одержит ли ЦСКА первую победу в РПЛ-2019/20?
  • 2.97
    •
  • 20:38
    • «Монако» с Головиным обыграл «Валенсию»
  • 20:33
    • Головин помог «Монако» обыграть «Валенсию»
  • 20:17
    • «Авангард» ушел от поражения в матче с «Краснодаром-2»
    Криштиану Роналду Футбол Новые «галактикос». Аньелли строит звездный «Ювентус»Туринский клуб начал стабильно подписывать дорогостоящих звезд 18/07/2019 в 18:070
  • 13:30
    • Неймар не полетел с ПСЖ в Германию
  • 12:18
    • Боксеру Дадашеву провели трепанацию черепа
  • 20:12
    • АЕК подписал форварда «Норвича»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • получить
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига нацийКубок Америки-2019Евро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие