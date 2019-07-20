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    Марсело считает, что Неймар лучше Азара

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    Защитник «Реала» Марсело заявил, что хочет видеть в команде нападающего ПСЖ Неймара.

    Марсело
    Марсело

    Он считает, что его соотечественник сильнее, чем новичок мадридцев Эден Азар.

    «Неймар — непредсказуемый игрок. Когда защитник готовится ему помешать, то Неймар выдумывает что-то новое, против чего невозможно защищаться.

    Было бы здорово, если бы Неймар перешел в "Реал". Его прошлые выступления в "Барселоне" не были бы нас проблемой.

    Азар? Эден — игрок топ-уровня. У него отличные навыки. Как и Неймар, он может быть одним из пяти лучших игроков мира. Его игра очень впечатляет. Их нельзя сравнивать, но я считаю, что Неймар лучше», — цитирует Марсело As. 0

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