Марсело считает, что Неймар лучше Азара

Защитникзаявил, что хочет видеть в команде нападающего

Он считает, что его соотечественник сильнее, чем новичок мадридцев Эден Азар.

«Неймар — непредсказуемый игрок. Когда защитник готовится ему помешать, то Неймар выдумывает что-то новое, против чего невозможно защищаться.

Было бы здорово, если бы Неймар перешел в "Реал". Его прошлые выступления в "Барселоне" не были бы нас проблемой.

Азар? Эден — игрок топ-уровня. У него отличные навыки. Как и Неймар, он может быть одним из пяти лучших игроков мира. Его игра очень впечатляет. Их нельзя сравнивать, но я считаю, что Неймар лучше», — цитирует Марсело As. 0