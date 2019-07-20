«Боруссия» Д — «Ливерпуль»: счет матча 3:2, обзор голов

нанесли поражение английскомув товарищеском матче в США.

Игра, прошедшая на стадионе «Нотр-Дам» (штат Индиана), завершилась со счетом 3:2 в пользу немецкой команды.

Счет в матче на третьей минуте открыла «Боруссия» после точного удара Пако Алькасера. До перерыва Харри Уилсон сравнял счет.

В начале второго тайма англичане пропустил дважды: сперва отличился Томас Дилейни, а затем — Бруун Ларсен. На 75-й минуте 19-летний нападающий «красных» Риан Брустер отквитал один мяч с пенальти.

«Ливерпуль» 21 июля сыграет контрольный матч с «Севильей» в Бостоне, «Боруссия» 27 июля встретится с итальянским «Удинезе» в австрийском Альтахе.