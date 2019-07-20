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    «Боруссия» Д выиграла у «Ливерпуля» в товарищеском поединке

    «Боруссия» Д — «Ливерпуль»: счет матча 3:2, обзор голов

    Товарищеские матчи Футбол Англии Ливерпуль Футбол Германии Боруссия Д
    Дортмундская «Боруссия» нанесли поражение английскому «Ливерпулю» в товарищеском матче в США.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Игра, прошедшая на стадионе «Нотр-Дам» (штат Индиана), завершилась со счетом 3:2 в пользу немецкой команды.

    Счет в матче на третьей минуте открыла «Боруссия» после точного удара Пако Алькасера. До перерыва Харри Уилсон сравнял счет.

    В начале второго тайма англичане пропустил дважды: сперва отличился Томас Дилейни, а затем — Бруун Ларсен. На 75-й минуте 19-летний нападающий «красных» Риан Брустер отквитал один мяч с пенальти.

    «Ливерпуль» 21 июля сыграет контрольный матч с «Севильей» в Бостоне, «Боруссия» 27 июля встретится с итальянским «Удинезе» в австрийском Альтахе.

    Товарищеский матч
    «Ливерпуль» (Англия) — «Боруссия Д» (Германия) — 2:3 (1:1)
    Голы: Пако Алькасер, 3 (0:1). Уилсон, 35 (1:1). Дилэйни, 53 (1:2). Брун Ларсен, 58 (1:3). Брюстер, 75 — с пенальти (2:3)«Ливерпуль»: Миньоле, Клайн (Александр-Арнолд, 60), Гомес (Ловрен, 60), Матип (ван Дейк, 60), Кент (Вудберн, 60), Окслейд-Чемберлен (Хендерсон, 60), Милнер (Вайналдум, 60), Фабинью (Льюис, 60), Ларуси (Робертсон, 60), Уилсон (Джонс, 60), Ориги (Брюстер, 60)«Боруссия» Д: Хитц, Пищек (Шульц, 46), Хуммельс (Перай, 82), Рафаэл Геррейру (Морей, 46), Емер Топрак (Балерди, 46), Санчо (Азар, 46), Брандт (Брун Ларсен, 46), Рейна (Вольф, 46), Гетце (Ройс, 46), Вайгль (Витсель, 46), Пако Алькасер (Дилэйни, 46)Предупреждения: Хуммельс, 11. Ларуси, 43
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