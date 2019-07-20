«Лос-Анджелес Гэлакси» — «Лос-Анджелес»: счет матча 3:2, обзор голов

Златан Ибрагимович
globallookpress.com
Главным героем матча стал Капитан «Гэлакси» Златан Ибрагимович. 37-летний швед записал на свой счет хет-трик. Теперь в активе Ибрагимовича 15 голов в текущем розыгрыше регулярного чемпионата МЛС. За «Лос-Анджелес» дублем отметился мексиканский форвард Карлос Вела.
Отметим, что Ибрагимович оформил десятый хет-трик в карьере на клубном уровне. Также он дважды забивал по три гола в одной встрече за сборную Швеции.
«Лос-Анджелес Гэлакси» занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 37 очков после 21 матча. Лидирует «Лос-Анджелес», имеющий в своем активе 46 очков.
🎩 🎩 🎩@Ibra_official's second MLS career hat trick! pic.twitter.com/FDegsRqlJW— Major League Soccer (@MLS) 20 июля 2019 г.