ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Резиуан МирзовТрансфер Мирзова не решит проблем «Спартака», но для Карпина это потеря
  • 08:17
    • Хет-трик Ибрагимовича помог «Гэлакси» победить в дерби Лос-Анджелеса
  • 00:51
    • Сборная Алжира второй раз в истории выиграла Кубок Африки
  • 23:59
    • Федерация футбола Испании открыла дело против «Барселоны» и Гризманна
  • 22:19
    • ПСЖ сделает Мбаппе самым высокооплачиваемым игроком мира
  • 17:48
    • «Локомотив» продлил контракт с Гильерме
    Все новости спорта

    Хет-трик Ибрагимовича помог «Гэлакси» победить в дерби Лос-Анджелеса

    «Лос-Анджелес Гэлакси» — «Лос-Анджелес»: счет матча 3:2, обзор голов

    MLS
    «Лос-Анджелес Гэлакси» со счетом 3:2 обыграл «Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата МЛС .

    Златан Ибрагимович
    Златан Ибрагимович

    Главным героем матча стал Капитан «Гэлакси» Златан Ибрагимович. 37-летний швед записал на свой счет хет-трик. Теперь в активе Ибрагимовича 15 голов в текущем розыгрыше регулярного чемпионата МЛС. За «Лос-Анджелес» дублем отметился мексиканский форвард Карлос Вела.

    Отметим, что Ибрагимович оформил десятый хет-трик в карьере на клубном уровне. Также он дважды забивал по три гола в одной встрече за сборную Швеции.

    «Лос-Анджелес Гэлакси» занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 37 очков после 21 матча. Лидирует «Лос-Анджелес», имеющий в своем активе 46 очков.

    0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Трансфер Мирзова не решит проблем «Спартака», но для Карпина это потеря
  • Вчера в 19:18
    •
  • Прогноз
  • «Ростов» — «Спартак»
  • 1.60
  • Сегодня в 21:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Краснодар» откроет счет победам в новом сезоне РПЛ
  • «Уфа» — «Краснодар». Прогноз и ставки
  • 1.97
    •
  • Сможет ли «Манчестер Юнайтед» одолеть «Интер»?
  • «Манчестер Юнайтед» — «Интер». Прогноз и ставки
  • 1.60
    •
  • «Интер» и «МЮ» порадуют зрителей голами
  • «Манчестер Юнайтед» — «Интер». Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Криштиану Роналду Футбол Новые «галактикос». Аньелли строит звездный «Ювентус»Туринский клуб начал стабильно подписывать дорогостоящих звезд 18/07/2019 в 18:070
  • 08:49
    • Алжирец Беннасер — лучший футболист КАН-2019
  • 08:33
    • «Нью-Йорк Рейнджерс» объявил о подписании контракта с Трубой
  • 08:01
    • «Боруссия» Д выиграла у «Ливерпуля» в товарищеском поединке
    Неймар Футбол Что посеешь, то и пожнешь. Неймар сам усложнил свое возвращение в «Барсу»Как полузащитник ПСЖ сделал все, чтобы его возвращение в каталонский клуб не состоялось 17/07/2019 в 20:110
  • Экспресс дня

  • Что принесет развязка КАН-2019?
  • 2.10
    •
  • 00:34
    • «Интер» предложил за Лукаку 83 миллиона евро
  • 00:15
    • «МЮ» и ПСЖ интересуются Дибалой
  • 23:55
    • Подберезкин: «Динамо» — амбициозный клуб, настраиваемся по-боевому
    Гарри Магуайр Футбол Потенциальный новичок «МЮ». Является ли Магуайр лучшим защитником в мире?«Лестер» готов продать своего футболиста за 80 миллионов фунтов стерлингов 17/07/2019 в 12:260
  • 18:06
    • «Атлетико» требует еще 80 млн евро за трансфер Гризманна
  • 17:37
    • «Барселона» ищет конкурента на позицию Жорди Альбы
  • 17:22
    • «Ростов» обвинил тульский «Арсенал» в нарушении правил РФС и ФИФА
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • получить
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига нацийКубок Америки-2019Евро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие