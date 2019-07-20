Федотов: Рассчитывать на благодушие ЦСКА не приходилось

«Нам немного не повезло, потому что что соперник потерпел поражение в прошлом туре. Рассчитывать на благодушие не приходилось.
Готовились к этому. У нас были и хорошие, и отрицательные моменты, когда не хватало страсти, борьбы.
Слишком почтительно действовали и позволяли сопернику спокойно работать в центре, где зарождаются атаки. Были пассивны в отборе.
Не скажу, что соперник создал много моментов, тем не менее, мы пропустили дважды. Что могли — выжали, имели возможность уйти от поражения.
Мы потеряли футболистов, которые для нас много значили. И не смогли вовремя закрыть позиции футболистами подобного уровня.
Стык Аюпова и Фернандеса? Со стороны Аюпова не было игры прямой ногой. Он играл сбоку. Да, агрессивно. Судья правильно разобрался, показав предупреждение», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс». 0