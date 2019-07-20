Абидаль: У «Барселоны» не было предварительного соглашения с Гризманном

Директор «Барселоны»сказал, что у клуба не было предварительной договоренности с форвардом

Напомним, что ранее Королевская федерация футбола Испании открыла дело против «Барсы» и нападающего после жалобы, которая поступила от «Атлетико».

По мнению мадридцев, каталонский клуб нарушил правила федерации, вступил в переговоры с Гризманном и заключив соглашение в тот момент, когда сумма его выкупа еще не снизилась.

«Мадридский "Атлетико" защищает свои интересы, мы — свои. Мы никоим образом не имели никакого предварительного соглашения с игроком [Гризманном].

"Барселона" связалась с окружением и адвокатом после того, как Гризманн объявил о намерении покинуть свой бывший клуб.

Президент Бартомеу связался с "Атлетико", чтобы узнать об условиях по Гризманну и сообщить им — если не будет переговоров, "Барселона" заплатит отступные в размере 120 миллионов евро», — цитирует Абидаля Marca. 0