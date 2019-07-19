Защитник «МанСити» вернется в строй к концу сентября

Защитник «Манчестер Сити»пропустит начало следующего сезона, сообщает Telegraph.

Французский футболист не сыграет в стартовых матчах Премьер-лиги из-за травмы колена, после которой должен полностью восстановиться к концу сентября.

25-летний игрок успешно перенес операцию и завершил первую фазу реабилитации в Барселоне, а в конце августа должен присоединиться к команде в Манчестере.

Для Менди это уже вторая серьезная травма колена после перехода в состав «Манчестер Сити» из «Монако» в 2017 году.

В прошлом сезоне защитник сыграл 15 матчей за «горожан» во всех турнирах. 0