ПСЖ сделает Мбаппе самым высокооплачиваемым игроком мира

намерен предложить форвардуновый контракт, сообщает El Pais

По информации источника, руководство парижан опасается, что 20-летний нападающий после своих слов о возможном участии в новом проекте может покинуть клуб.

ПСЖ намерен предложить футболисту новый контракт сроком до 2025 года с заработной платой 50 млн евро в год, что сделает его самым высокооплачиваемым игроком планеты.

Мбаппе перешёл в ПСЖ из «Монако» летом 2017 года на правах аренды. Через год парижане выкупили контракт форварда за 135 млн евро. Его контракт с чемпионами Франции истекает летом 2022 года.

В минувшем сезоне на клубном уровне Мбаппе принял участие в 43 матчах. На счету француза 39 забитых мячей и 17 результативных передач. 0