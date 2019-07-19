Клопп: «Манчестер Сити» — главный фаворит АПЛ-2019/20

Главный тренерназвал главного фаворита английской Премьер-лиги сезона-2019/20.

«Было бы здорово, если бы мы смогли снова очень близко держаться возле "Манчестер Сити". Это единственная возможность пройти их. Уже ясно, что они снова главный фаворит АПЛ. С этим проблем нет. Впечатляет их решимость и жадность до побед.

Не думаю, что у них было бы 98 очков в минувшем сезоне, если бы не конкуренция с нами, и у нас не было бы 97 очков, если бы мы не старались их обойти.

Мы преследовали друг друга в течение сезона, оказывали друг на друга давление, и вот к чему это привело», — передает слова Клоппа The Telegraph.

Напомним, что по итогам прошлого сезона «Ливерпуль» занял второе место в чемпионате Англии, а также выиграл Лигу чемпионов. 0