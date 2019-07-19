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    Клопп: «Манчестер Сити» — главный фаворит АПЛ-2019/20

    Футбол Англии Англия. Премьер-лига Манчестер Сити Ливерпуль Календарь АПЛ
    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп назвал главного фаворита английской Премьер-лиги сезона-2019/20.

    Юрген Клопп
    Юрген Клопп

    «Было бы здорово, если бы мы смогли снова очень близко держаться возле "Манчестер Сити". Это единственная возможность пройти их. Уже ясно, что они снова главный фаворит АПЛ. С этим проблем нет. Впечатляет их решимость и жадность до побед.

    Не думаю, что у них было бы 98 очков в минувшем сезоне, если бы не конкуренция с нами, и у нас не было бы 97 очков, если бы мы не старались их обойти.

    Мы преследовали друг друга в течение сезона, оказывали друг на друга давление, и вот к чему это привело», — передает слова Клоппа The Telegraph.

    Напомним, что по итогам прошлого сезона «Ливерпуль» занял второе место в чемпионате Англии, а также выиграл Лигу чемпионов. 0

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