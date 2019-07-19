Мирзов очень нестабильный и неуравновешенный, считает Игнатьев

Бывший главный тренер сборной Россиивысказал мнение о новичке «Спартака»

«Я очень хорошо знаю Мирзова. Это индивидуально сильный футболист. Мы с Бородюком в свое время брали его в московское "Торпедо".

Правда, он очень нестабильный и неуравновешенный по отношению к эпизодам. Его легко вывести из равновесия.

Он и Бакаев — будут два крыла, которые станут решать много задач», — приводит слова Игнатьева «Евро-футбол.ру».

В августе прошлого года «Ростов» отдал Мирзова в аренду в «Арсенал», в составе которого он провел 29 матчей, забил восемь голов и сделал одну результативную передачу. 0